Cristina Almeida, centro de los comentarios en Twitter tras referirse así a Chanel

La exdiputada de IU Cristina Almeida se ha convertido en el centro de numerosos comentarios en Twitter por los términos en los que se ha referido este martes a Chanel, la representante española en Eurovisión que terminó en tercera plaza.

Durante una intervención en Al Rojo Vivo, de La Sexta, Almeida ha admitido que el show de la artista no le convenció demasiado. “Nunca he sido una fan de la Eurovisión esta y tal, pero como se había armado la política y tal pues miré un poquito también el resultado final”, ha comenzado avisando.

“Tampoco me tragué todo el asunto. Y vi a Chanel y me alegré de que estuviera ahí, pero la verdad es que yo no me sentí representada como española por ese ballet”, ha admitido.

“Me pareció fantástico y me pareció que bailaba estupendamente y tal, pero si tuviera que representar el modelo de cantante que me gusta ahora pues no estaría ahí”, ha completado.

Poco después de pronunciar esas palabras, el diputado Pablo Cambronero, exmiembro de Ciudadanos, ha publicado un mensaje que también está dando mucho de qué hablar: “Dice Cristina Almeida en @laSextaTV que no se siente representada por @ChanelTerrero . A ver cómo lo digo: …es normal, señora…”.

🔴 Dice Cristina Almeida en @laSextaTV que no se siente representada por @ChanelTerrero.



A ver cómo lo digo:



…es normal, señora… — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) May 17, 2022

Todo ello ha dado lugar a reacciones como estos:

Mientras, Chanel ha ofrecido este martes una rueda de prensa en Madrid donde ha expresado su satisfacción tras su paso por el festival, en el que quedó en tercera posición y logró el mejor resultado para España en 27 años.

“Si alguien no estaba en el barco de ‘SloMo’ desde el principio y se ha subido ahora, es bienvenido. No tengo rencor por aquel ‘hate’, pero aprendamos de esto”, ha dicho en relación a las críticas recibidas tras resultar elegida para representar a España en Eurovisión tras el Benidorm Fest.

Además, ha revelado que se creó un grupo de WhatsApp los participantes y expresaron su apoyo. “Yo me quedo con lo bueno, lo malo para qué prestarle atención”, ha reiterado.

Así, ha asegurado que es “una mujer positiva”. “No he hecho todavía una lectura de lo malo que pasó. No he trabajado para callar bocas, sino por nosotros y la candidatura. Todo se ha colocado donde tenía que ser”, ha zanjado.