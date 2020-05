Cristina Fuentes: "Un festival literario solo virtual no es un modelo sostenible financieramente"

C. Fuentes La Roche . Sí. He participado en la Filboencasa (de la Feria Internacional del Libro de Bogotá). Fue en una mesa sobre temas como el que estamos hablando ahora mismo, temas sobre cómo sobrevivir en estos momentos de pandemia junto a Sandra Pulido, directora de FILBo, Oche Califa, de la Feria de Buenos Aires, y Elena Pasoli, de la Feria Infantil de Bolonia, moderados por Nubia Macías. Teníamos una audiencia profesional que enviaba preguntas, funcionó muy bien. Siempre es bueno conversar con los colegas. Además, tuve una conversación maravillosa con Alma Guillermoprieto sobre su nuevo libro, Será que soy feminista, cuya idea surgió hace dos años en un Hay. La charla está en Facebook de la FILBoencasa. Es interesante ese público que uno tiene en ese momento y luego el de la charla grabada.

Cristina Fuentes La Roche, Directora Internacional del Hay Festival, responde en vídeo en la serie Reinvención virtual de las ferias y festivales del libro, de WMagazín. /WMagazín

2. Cristina Fuentes: “Una oferta puramente digital no es sostenible”

Winston Manrique Sabogal. ¿En qué punto de realización están los Hay Festival de 2020?

Cristina Fuentes La Roche. La pandemia llegó justo antes de que lanzáramos el Hay de Gales cuya cancelación fue dura. En el mundo hispano vamos a cambiar la fecha del Hay de México, el de Querétaro, previsto para comienzos de septiembre y estamos pensando hacerlo a mediados de noviembre. El resto de festivales como el de Segovia (España) del 18 al 20 de septiembre, Arequipa del 5 al 8 de noviembre y Cartagena de Indias y Medellín la última semana de enero de 2021. La idea es seguir haciéndolos presenciales, con todos los protocolos sanitarios.

La idea es fortalecer mucho la presencia nacional, intentar alguna presencia internacional si se puede física o por pantalla. Pero no un evento solo digital sino con un moderador y una serie de escritores en un escenario hablando con público real y en pantalla un autor que no haya podido viajar. Seguiremos adelante ofreciendo un programa de calidad, mixto con el propósito de inspirar, aprender.

W. Manrique Sabogal. ¿Cree que la pandemia obliga a una reinvención de las ferias, festivales literarios y eventos grandes del libro, no como algo puntual de este año sino con actividades ya permanentes en el mundo digital?

C. Fuentes La Roche. Una oferta puramente digital no es sostenible. Ahora la gente consume mucha cultural de forma digital. A mí me gusta el teatro y estos días he visto alguna obra en pantalla, pero una vez abran los teatros iré. Las ferias y festivales son para encontrarse. Es igual de importante lo que sucede en el escenario como lo que sucede entre charla y charla, ese encuentro del público con un interés común. Además, los festivales son específicos de un lugar. No es lo mismo que Thomas Piketti hable de desigualdades en el Hay de Gales que en Cartagena con un moderador colombiano que lo aterrice a la realidad del país y el continente con un público local que pregunte diferente, con un ambiente es diferente. También es una experiencia que se comparte, es única, irrepetible. Es maravillosa la sensación de compartir con gente en la misma sala donde un autor puede hacer pensar, reír, llorar, esa experiencia es parte del mundo real.

En el mundo real llegamos a la parte comunitaria, por ejemplo, a zona del departamento de Bolívar, en Cartagena, donde no llega ni la cultura ni la tecnología. Vamos a aprender de esta experiencia. Algunas ferias no graban todas las charlas o encuentros y se han dado cuenta de que es importante y un gran valor; al publicarlas la gente puede volver a visitarlas. Las charlas de los políticos caducan, pero las de los autores no porque son universales y para siempre.

En un futuro, quizás, sí que conviva el festival o la feria física con lo digital. Y luego diferentes estrategias utilizando plataformas para llegar al público entre festival y festival o entre feria y feria. Sin duda alguna será una experiencia que enriquezca a los festivales, pero no será de sustitución de la feria física.

W. Manrique Sabogal. ¿Qué aspectos positivos tendría un evento virtual como el Hay o una feria virtual frente a uno analógico?

C. Fuentes La Roche. Hay aspectos positivos como contar con autores de diferentes partes del mundo que no se animaban a viajar o hacerlo físicamente, pero ahora se pueden animen a participar por pantalla. Con las nuevas plataformas podemos llegar a nuevas audiencias que antes no se acercaban a la feria o festival. Los costes de un evento disminuyen, no se paga transporte o alojamiento. Pero no creo que sea un modelo sostenible financieramente hacer estos encuentros de forma digital.

Quizá otro aprendizaje es cómo haremos los eventos físicos en el futuro. Se nos ha quitado el miedo a lo digital. Será normal tener autores físicos y por pantalla. Sobre todo ahora que es evidente que hay muchos autores que no vuelan o programan un número determinados de vuelos al año, que no quieren dejar huella de carbono. Esta situación nos ha quitado el miedo a esta experiencia de mezclar lo físico con lo virtual.

W. Manrique Sabogal. ¿Ha detectado algunas nuevas dinámicas con este modelo virtual que habría que atender mejor?

C. Fuentes La Roche. La tecnología puede mejorar. Ahora mismo estamos todos usando internet y, a veces, por eso la imagen se ralentiza o se congela. Las plataformas son ahora muy sensibles a los ruidos que están en casa y quizá haya que cerrar micrófonos. Se pierde naturalidad de hacer un comentario en mitad de la charla Es quizá más artificial la conversación. No sé cómo funciona la traducción simultánea o con subtítulos. Habrá que mejorar la calidad de la imagen. Depende mucho de la conectividad y el computador de cada participante, eso se va de las manos de los organizadores.

W. Manrique Sabogal. ¿Qué tanto influirá esta pandemia en los nuevos hábitos de los lectores en el mundo digital?

C. Fuentes La Roche. Creo que por primera vez muchos se han acercado al libro electrónico y audiolibro y se han dado cuenta de que lo importnate es su contenido. Y quizá esta gente que ha probado estos formatos se anime a seguir usándolos.

También las librerías se han dado cuenta de lo importante que son los clientes fieles, lo local, mantener contacto con ellos también de forma digital. Es un aprendizaje de superviviencia para el futuro.