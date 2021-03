Cristina Pedroche no quiere hacer de 'Love Island' una 'Isla de las tentaciones'

Atresmedia no quiere que Love Island se resuma a una nueva versión de La isla de las tentaciones, pero en otra cadena. Sin embargo, las comparaciones son odiosas y el programa presentado por Cristina Pedroche no se libra de ellas. De hecho, la única diferencia que apuntan desde el grupo audiovisual con el reality de Telecinco es que esta vez el espectador podrá interactuar mediante una aplicación para decidir el destino de los concursantes, que, casualidad, vivirán en villas en Canarias.

El 11 de abril llega a Neox el dating show con el que la cadena quiere “revolucionar la primavera”. Se emitirá cinco días a la semana. Tampoco hay directos, como en La isla de las tentaciones, los contenidos son grabados, aunque se emiten casi de inmediato, al día siguiente. Trabajarán mucho más contrarreloj, sin duda.

El perfil de los concursantes sí que marca la diferencia. No más viceversos, antiguos comensales de First Dates o ex grandes hermanos. Esta vez, entre los isleños, de entre 26 y 30 años, hay un arquitecto, una enfermera, una bailarina o un soldador, entre otros.

Además, mientras que los concursantes de La isla de las tentaciones sacan más rentabilidad tras su paso por el concurso que dentro, ya que no hay premio en metálico, en este caso los participantes podrán ganar 25.000 euros.

“Cuando haya que decidir en el fuego si siguen las parejas así o se cambian [en función de lo que elige el espectador en la app], yo estaré ahí”, ha explicado Pedroche en la rueda de prensa de este jueves, en la línea de las explicaciones de la cadena. Un poco como el papel de Sandra Barneda, que también se planta frente a la hoguera.