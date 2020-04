El duro revés de Cristina Pedroche: "Están siendo días muy duros, días horribles"

Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores de Instagram una triste noticia familiar que se suma a la enfermedad que estos días ha sufrido su marido, el cocinero Dabiz Muñoz.

La colaboradora de Zapeando (laSexta) ha colgado la imagen de un corazón formado por mariposas blancas sobre un fondo negro para informar del fallecimiento de su abuela.

“Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles.

Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo”, ha escrito.