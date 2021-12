Cristinini se corona en Twitter con su réplica a este tuit: 2.000 'me gusta' en media hora

Cristinini es una de las creadoras de contenido más exitosas de España y no es difícil encontrarla en los rankings que se elaboran mes a mes de los streamers con más visitas y más seguidores en Twitch.

Como cada año, Alec Molon y su equipo elaboran el Rewind Hispano, un vídeo de ficción en el que se recogen los momentos más icónicos del año en el mundo de Youtube y Twitch pero dentro de una especie de película.

Al ver el vídeo de este año, donde salen creadores de contenido como Ibai, DjMariio y The Grefg, un usuario de Twitter escribió: “Streamers dándose la razón de que Alexelcapo tenía que estar en el Rewind. VS Streamers cuando les dices que en Rewind salen muy pocas mujeres y para lo que salen ni hablan”.

A ese mensaje respondió otro usuario afirmando: “Una lástima que Grefg haya tenido el récord de espectadores en una transmisión, que Ibai haya hecho entrevistas con Messi, Nicky Nicole, etc, que haya hecho una con MESSI y que Cristinini haya ¿Participado en Marbella? Si no tienes la repercusión del resto no sales, no hay más”.

Ese tuit ha llegado hasta la propia Cristinini, que ha logrado una importante repercusión con su implacable respuesta: ”‘Y que Cristinini haya entrevistado a Piqué, Nathy Peluso, Omar Montes, Alexia Putellas, haya retransmitido la Champions League a pie de campo, presente un programa de TV, colabore en otros tantos ...’ No invisibilices mi trabajo Miguel, que no sólo he participado en Marbella”.

Un tuit que en media hora ha logrado más de 2.000 ‘me gusta’.