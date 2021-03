El CSIC pone fecha a las pruebas en humanos de las vacunas españolas

Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images Una científica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas.

De igual forma, Menéndez también ha abordado el supuesto de que España hubiese podido contar con una mayor financiación para sus investigaciones y si esto habría acortado los plazos. Ha descartado esa afirmación indicando que “en estos momentos no es cuestión de inversión para que exista una mayor rapidez en el desarrollo de una vacuna”. No obstante, sí cree que una mayor inversión sería positivo en cuanto tengan lugar los ensayos clínicos.

En cualquier caso, Menéndez recuerda que España tenía experiencia en fabricación de vacunas, pero animales, no humanas, por lo que concretó que “si esto no despegó de una forma más rápida es porque teníamos el conocimiento pero no las estructuras necesarias para ir a la velocidad que han podido llevar otros países”.