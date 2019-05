¿Cuál es la mejor canción que España ha enviado a Eurovisión?

Casi sesenta años participando en Eurovisión han dado para mucho. España ha tenido tiempo suficiente para enviar al festival canciones y artistas de lo más variados, con los que han conseguido posiciones más que destacables —incluso ha ganado dos veces, con Massiel y con Salomé— y grandes batacazos.

De hecho, España ha tropezado dos veces en la misma piedra. Azúcar Moreno participó dos veces en el festival e interpretó la misma canción, Bandido: la primera vez que asistieron salieron a cantar el tema a destiempo, cuando debería haber empezado a sonar una música pregrabada. No sonó a tiempo. Fue en 1990 y pocos se acuerdan ya... Aun así, las hermanas Salazar quedaron en la quinta posición.

De lo que sí nos acordamos es del gallo más famoso de la historia, el de Manel Navarro y el de todos los memes que generó en 2017 con Do it for your lover. Solo consiguió 5 puntos.

A día de hoy, hay canciones que han pasado por el festival y que siguen sonando. Dime, de Beth, es el punto álgido de cualquier noche de fiesta y Europe’s living a celebration no se queda atrás. Sin contar La venda, ¿cuál es la mejor canción que España ha enviado al Festival? ¡No hay criterios que valgan más allá del entusiasmo que haya logrado generar el artista!

