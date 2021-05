Cuando la ciudadanía toma la palabra, la UE debe escuchar

Cuando los procedimientos para la deliberación y las decisiones propias de la escala gigántica de la integración europea se complican hasta el punto de oscurecer su entendimiento, suele ser el momento para el saludable ejercicio de regresar a los principios: time to be back to basics. Y no hay principio más básico que el que nos refresca la conciencia de que la UE se reclama del estado de derecho, la democracia y los derechos de la ciudadanía (arts. 1 y 2 TUE, según el Tratado de Lisboa).

Buena ocasión de recordarlo es la celebración, esta misma semana, del día internacional contra la LGTBIfobia y contra toda forma de discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, expresamente proscrita por los arts. 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que entró en vigor con el TL.

Viene esto a cuento de la complejidad con que ha venido a articularse la puesta en marcha de la Conferencia sobre el futuro de la UE (CoFEU, por sus siglas en inglés), ambiciosa iniciativa de la que puede desprenderse un reseteo del proyecto de la construcción europea. Y ello porque si hay un test o examen del que dependa el éxito o eventual irrelevancia de la CoFEU, ese es el que le impone su capacidad de conectar eficazmente con la ciudadanía europea —pese a los inmensos retos de hacerlo en tiempos de covid—, y servir como canal para la comunicación de sus preocupaciones y sus aportaciones. Dicho en otras palabras, de trascender lo que se llama “la burbuja de Bruselas” (Brussels bubble).

Los más relevantes tratadistas han prestado a este punto la atención que merece: la CoFEU ha sido diseñada para intentar, por una vez, un bottom-up excercise: una reflexión activada de abajo a arriba, desde la escala básica del patio de vecindad de la sociedad abierta hasta el directorio tripartito de las tres instituciones (Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo de la UE), en un proceso de consulta de una amplitud y envergadura sin precedentes hasta ahora.

Es cierto que la pandemia ha condicionado un retraso respecto del calendario inicialmente previsto. Pero, una vez lanzada, es obligado aparcar las tensiones suscitadas por egos y protagonismos —quién impulsaría, lideraría o presidiría el foro— y centrarse en el objeto, expuesto como está a desarrollos potencialmente alternativos. El planteamiento incoado desde el PE se abre ya paso: involucrar la participación de las asambleas o ágoras transnacionales de ciudadanía y expresión de pluralismo social, lingüístico e identitario, desembocando en un plenario para la puesta en común de las propuestas planteadas sobre las que dialogar.

Pero este punto hace inevitable la conexión de la CoFEU con la perspectiva de la reforma de la —elusiva— cuestión de una reforma institucional de la arquitectura europea, aprendiendo de experiencias anteriores (como la Convención constitucional que en 2003 presidió Giscard D’Estaing, antiguo presidente de Francia) y evitando repetir los errores ya ensayados. ¿De qué reformas hablamos? ¿En cuáles puede pensarse?

En la óptica general de los cuellos de botella del Decision-Making Process, baste empezar por acabar con la regla de la unanimidad en la política exterior, seguridad y defensa: la maduración de la UE en la arena global es un desafío inexorable. Europa no jugará en la liga de los actores globales (to be a player, not a payer) mientras su Alto Representante y jefe de la Diplomacia (en la actualidad, el High Rep Josep Borrell) se limite a declamar declaraciones tasadas por el mínimo denominador común entre 27 EE.MM.