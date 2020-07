Cuando los partidos ensucian todo… incluso a distancia

Hace ya unos cuantos días de las elecciones de Galicia y País Vasco. Elecciones que volvieron a hacer rogar el voto a muy pocos emigrantes. No hubo gran afluencia ni a los consulados ni a los buzones para mandar estos votos.

Desde Marea Granate se hizo el mismo trabajo excepcional para informar de plazos y cómo poder efectuar el voto desde los diferentes puntos del mundo. Marea Granate informa como un reloj y alzan sus quejas de manera eficiente y con tiempo para asegurarse que la gente tiene la información contrastada y muy clarita.

Esta organización de gente voluntaria pone el grito en el cielo con muchas cuestiones que afectan a la emigración, y ayudan a que la población española se organice y hagan campañas de información y sensibilización como las que hacen las compañeras de Manchester todos los años.

Mas allá de Marea Granate, hay una institución que representa de manera oficial a la emigración, y este es el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), y representa a los más de 2 millones de españoles que estamos repartidos por el mundo… eso se dice, a los emigrantes.

En este foro, pocos somos los consejeros o consejeras que no tenemos carné ni afiliación política con ningún partido, y muchos son los Consejos de Residentes (CRE) que se votan como quien es del Barça o del Madrid, y así se crean listas para representar a los partidos estatales.

Esto no logra otra cosa que tener al PSOE y al PP copando y rigiendo el destino de la emigración, aun cuando en los últimos años ambos sean la piedra en el camino que nos encontramos con su falta de interés en aprobar nada… ya sea la nueva propuesta de ley de descendientes, o no nos ofrezcan la apertura de aulas ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Española) en todas las grandes ciudades con gran número de españoles, o no deroguen el voto rogado.

En Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y muchos países del cono sur y México, los partidos desde España dirigen sus consejos de residentes (CRE) y el consenso y la unanimidad es difícil de conseguirse en el CGCEE, ya que hasta allí llevan sus disputas.