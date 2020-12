¿Cuántos minutos de sexo necesitas para quemar las calorías del turrón?

Vasyl Dolmatov via Getty Images

En estas Navidades atípicas no puede faltar el tradicional dulce, pero son muchos los que se preguntan cuántas calorías tienen el turrón.

Para quemar las 134 calorías de una porción de turrón blando, los hombres tendrían que practicar sexo durante 32 minutos y las mujeres 43.

Si la porción es de turrón duro, los hombres tendrían que practicar sexo durante 30 minutos frente a los 40 minutos de las mujeres.

¿Te gusta el turrón de yema tostada? Pues debes saber que si repites y te tomas dos porciones necesitarás 55 minutos de sexo si eres hombre y 1 hora y 14 minutos si eres mujer…

¿No has te has podido resistir y te has comido media tableta de turrón de chocolate? Prepárate para un maratón de sexo porque necesitarás 1 hora y 49 minutos si eres hombre y 2 horas y 28 minutos si eres mujer para quemar las calorías.