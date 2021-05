Cuatro errores que debes evitar para no malcriar a tus hijos

Y no te rindas aunque se quejen. Responde: “A mí tampoco me gusta recoger la mesa. Solo porque no quieras, no significa que no tengas que hacerlo”. Según un estudio del Braun Research, el 80% de los padres tenían tareas cuando eran niños, pero solo el 30% de los padres actualmente les ponen tareas a sus hijos, y ese declive es un problema.