Cuatro historias de mujeres que dijeron basta: "El 016 me salvó la vida"

Lourdes: “Tenía que esconder el dinero para tomar un refresco si salía a pasear”

Lourdes sabe que la culpa no es suya, pero eso no evita que su voz se quiebre y deje salir todo el sufrimiento que ha padecido. Hay momentos en los que no sabe por qué transigió con muchas de las situaciones de maltrato que ha vivido.

Ahora puede dormir, las pesadillas han desaparecido y tiene menos flashes del maltrato psicológico y físico al que la han sometido durante años: “Cuando yo estaba dormida a veces le daba la vuelta al colchón para que me cayera al suelo”. Su expareja no tuvo ningún escrúpulo en hacer daño a sus animales con tal de aumentar su dolor, casi estrangula a uno de sus perros, y estampó un pajarito, que Lourdes había cuidado desde los 10 días, contra la pared.

Mandi: “El 016 me ayudó a tomar la decisión de denunciar”

Ahora está en vigor una orden de alejamiento de seis meses que acaba en septiembre. Sin embargo, el terror no ha cesado. Mandi sufre aún crisis de pánico y un miedo constante a encontrarse con el hombre que la agredía. “No puedo andar sola por la calle. Siempre tengo que estar hablando con alguien por teléfono. Muchas veces me siento perseguida, puede que sea producto de mi imaginación”.

Rosalía: “Me decía ‘tú solo te separarás de mí con los pies por delante’”

El 016 la ayudó a tomar conciencia de lo que estaban viviendo. “Me salvó la vida”, confiesa. La labor informativa del teléfono fue vital para que Rosalía diera un paso al frente contra el maltrato: “Me dieron mucha información de qué era la violencia de género, conforme me explicaban, me daba cuenta de que era lo que me estaba pasando a mí”. El servicio le prestó asistencia antes y después de denunciar con apoyo psicológico y legal. “Entendí que sí o sí me tenía que ir yo si quería salvar mi vida”.