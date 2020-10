Cuatro ideas para conquistar la independencia financiera

La independencia financiera es un sueño para muchas personas. Un número nada despreciable de ellas se encuentran a disgusto en sus trabajos y tienen dificultades para llegar a fin de mes. Desean y buscan un cambio en sus vidas, aunque les parece misión imposible. ¿Pero sabías que este sueño puede hacerse realidad? Ciertamente, el maná no caerá del cielo, pero el mundo moderno ofrece opciones muy interesantes para mejorar nuestras perspectivas y llevar nuestra independencia financiera al siguiente nivel. Sigue leyendo y seguro que encuentras alguna idea para lograr esta codiciada meta.

Montar un negocio por internet que requiera una inversión baja

Otra opción para lograr la ansiada independencia financiera es montar un negocio online que requiera un capital inicial muy reducido o, directamente, inexistente. Un ejemplo perfecto es lanzarse a crear una tienda por internet, aprovechando la versatilidad de soluciones como Shopify. En apenas unos pasos, tendrás listo tu negocio y podrás vender en todo el mundo. Hay numerosos casos de personas que han logrado crear negocios millonarios utilizando esta popular plataforma de comercio electrónico. ¿No te atrae el mundo de las ventas? No pasa nada, puedes optar por ofertar tus servicios como freelance en algunos de los marketplaces disponibles en la red. Esta modalidad de trabajo ni tan siquiera requerirá una inversión inicial y podrás obtener ingresos haciendo lo que te gusta.

Lanzarse a la conquista de los mercados de divisas internacionales

Aprender cómo funciona el mercado de divisas internacionales (conocido popularmente como Forex) puede darnos un gran impulso en nuestro viaje hacia la independencia financiera. Pocos mercados hay tan equilibrados como este, ya que no operamos sobre un activo en particular. Al entrar en este mercado, apostamos por la subida o la bajada de una divisa en relación con otra (euro-dólar, libra-dólar, etc.). Si a esta característica le sumamos el respaldo de los grandes bancos centrales, resulta fácil entender por qué cada vez son más las personas que persiguen su libertad financiera operando en este mercado tan especial.

Crear una estrategia de ahorro activa gracias a las nuevas herramientas financieras

Si no te llama la idea de operar en el mercado Forex o de crear tu propio negocio digital, tienes a tu disposición otra opción más pasiva para alcanzar la preciada independencia financiera: el ahorro inteligente. A día de hoy, gracias a la revolución tecnológica, existen herramientas muy interesantes para organizar tu ahorro. Así, por ejemplo, puedes descargarte en el móvil una aplicación de ahorro como Fintonic y saber exactamente en qué se te escurre el dinero u obtener descuentos importantes en tus recibos mensuales. Ahora bien, a menos que tengas ya ingresos considerables, esta estrategia es la que más tiempo tardará en llevarte hacia la libertad financiera.