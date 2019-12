¿Cuatro meses o cuatro años? Apuestas para una nueva Legislatura

Los diputados de la nueva Legislatura no han parado de hacerse fotos y selfies en el escaño. Se percibían prisas por inmortalizar el momento, no vaya a ser que dure un suspiro. Mira lo que han tardado los 47 diputados de Ciudadanos en perder el sillón: cinco meses. Ni tiempo de estrenarse han tenido muchos.

Sus señorías han tenido que madrugar y en Madrid, sobre las ocho de la mañana, las temperaturas rozaban los cuatro grados. El patio del Congreso, ese lugar transitado entre los despachos del edificio nuevo y el viejo, donde está el hemiciclo, se ha convertido en un pasillo de corrientes heladoras, lo que no impedía a los portavoces de los diferentes partidos pasearse, abrigo subido o bufanda hasta la boca, ante las televisiones.

¿Ha hecho usted el equipaje para llegar aquí con cuidado, para quedarse cuatro años, o con prisas, por si esta legislatura dura lo mismo o menos que la otra?

Pablo Montesinos, el fichaje estrella de Casado en la anterior legislatura, lo ha hecho para un plazo más medio que corto, porque “espero que no haya otras elecciones”. En las antípodas, la diputada de Más Madrid, Inés Sabanés —que regresa al Congreso tras unos cuantos lustros fuera— viene dispuesta a instalarse para los próximos cuatro años “o algo menos, pero apuesto porque va a haber Gobierno”. Una afirmación que secunda Íñigo Errejón, al que no le cabe duda de que acabarán saliendo las cuentas y no será preciso volver a la urnas. Joan Baldoví sonríe al lado. No hay que dar nada por hecho.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entrado por la puerta “dispuesta a cuatro años de Gobierno” con Pedro Sánchez de presidente, lo mismo que su compañera en Sanidad, María Luisa Carcedo. Aunque alguna no repita en el cargo.