Gamarra acusa a Sánchez de “dejar España peor que como la encontró”

Energía, justicia, economía: todo mal para el PP

Sí han sido constantes las acusaciones de mala praxis, cómo no, también sobre los fondos europeos, un mantra que se repite en el ‘nuevo’ PP. Para la portavoz parlamentaria popular, “solo se ha ejecutado el 7% de lo presupuestado para este ejercicio, ni sus ministros saben cuánto ejecutan. Es otra oportunidad perdida, pero no por usted, sino por todo el país. Los fondos no llegan a familias ni empresas”. Este reproche se ha sumado a otro clásico, el de que, según el PP, Sánchez “en su huída hacia adelante” quiere “ocupar las instituciones, también la Justicia”, achacándole el bloqueo en la renovación del Poder Judicial y el Constitucional con “reformas que no se entienden y que no quiere pactar”. La acusación ha sido rechazada por Pedro Sánchez, que ha exigido al PP que “cumplan con la Constitución, no tienen excusa”.