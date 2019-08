Cuenta atrás para evitar nuevas elecciones: un mes para lograr un acuerdo casi imposible

Queda exactamente un mes para evitar la celebración de las cuartas elecciones generales en menos de cuatro años. La línea roja la marca el día 23 de septiembre: si no hay acuerdo y no hay un presidente investido, al día siguiente el rey disolverá las Cortes y el BOE publicará la nueva convocatoria electoral. Eso implicaría que el 10 de noviembre los españoles irían otra vez a las urnas y los candidatos arrancarían el 1 de noviembre, en pleno puente de Todos los Santos, una corta campaña electoral ‘exprés’ de una semana.

De momento, este viernes toca la ‘vuelta al cole’ política. El Gobierno tiene previsto estudiar hoy durante la reunión del Consejo de Ministros un informe del Ministerio del Interior sobre actuaciones en seguridad, tráfico y otros campos relacionados con la celebración de la cumbre del G-7 en Biarritz. Pero aunque la agenda oficial arranque hoy, esta semana ya se han dado movimientos que no hacen prever un final que evite nuevas elecciones. PSOE y Unidas Podemos siguen en el mismo punto.

La formación de Pablo Iglesias tomó la iniciativa haciendo una nueva oferta a los socialistas con una una vicepresidencia social y tres carteras- que los socialistas han definido como ”órdago impositivo”. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejó clara su posición este martes: “No entregamos investiduras gratis”. Lo mismo hizo la vicepresidenta, categórica en su réplica durante una entrevista en la Cadena Ser: “Nosotros fuimos en serio. Hicimos una propuesta razonable para haber hecho un gobierno de coalición” y no ocurrió, recordó, “porque Unidas Podemos lo rechazó, porque su pretensión es, literalmente, la imposición de un grupo al que triplicamos en escaños”.

Calvo admitió que “el tiempo no ha pasado en balde”, que Pablo Iglesias rechazó una propuesta “y se ha generado una gran desconfianza”. Por eso el PSOE no quiere una coalición. “No queremos llevar al gobierno de la nación a un día a día que sea imposible”. Por eso, siguen vigentes las palabras del presidente en funciones, dijo Calvo. “El presidente Sánchez lo dijo, no va a ser investido a toda costa, en contra de sus convicciones para que la estabilidad de un gobierno no funcione en el día a día”.

Desconfianza total

A todo esto hay que sumarle que los socialistas no han parado de repetir durante este verano que la desconfianza entre ambas formaciones es total. Por lo tanto, el estancamiento no es un secreto.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no está por la labor, al menos por ahora, de dar alguna clase de pista sobre sus intenciones. Reapareció este jueves tras el parón estival, pero evitó hablar con la prensa de nada que no estuviera relacionado con el incendio de Gran Canaria, cuya zona afectada ha sobrevolado este mediodía. A pesar de que la prensa le preguntó por la última propuesta de negociación presentada por Unidas Podemos, y si será posible formar Gobierno y evitar la repetición electoral, Sánchez ha preferido atender sólo a los periodistas que se dirigían a él con cuestiones relacionadas con el incendio. “Ya habrá otro momento” de responder al documento de Podemos, se limitó a señalar.