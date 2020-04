Cuentos de miedo en tiempos de desigualdad

¿A qué se debe esta insistencia en el atajo y en el golpe perfecto, que ya no aspira a vaciar el Tesoro, sino a conquistar una vida? Las ficciones de esta década son, a este respecto, muy distintas a los cuentos infantiles y juveniles que, en su día, consumieron sus actuales clientes. Las ficciones adultas desmienten a sus predecesoras y aceptan que no existe una vía razonable para que quien está abajo pueda vivir alguna vez algo parecido a quien está arriba. Esta inmovilidad social sobrevenida enquista la envidia, que da paso así al resentimiento.

Lo particular del resentido español (que no es setentero, sino contemporáneo) es, en cambio, que su resentimiento está injustificado. ¿Cuál es el gran drama de sus vidas? ¿ser un publicista con experiencia, una familia estupenda y un piso en propiedad en un barrio obrero? ¿tener un puesto fijo y una vivienda en una finca del centro? El resentido contemporáneo no es un outsider, ni marginal ni bohemio. Como dirían en Parásitos, tiene un plan. Es un emprendedor que, además, maneja los códigos del sistema. Usa las estrategias del coaching, de la comunicación y de la psicología para engatusar a unas élites ingenuas a las que se les advierte que su misma intangibilidad les está poniendo en peligro. Hable con un pobre de vez en cuando y no tendrá que distinguirlos solo por el olor.

Este resentido sin causa, que cacarea cómo las élites conspiran en su contra ante la mínima dificultad, que se hace pasar por víctima (falso adicto como en Hogar) o amigo y benefactor, como también en Mientras Duermes o Parásitos, para ganarse tu confianza, que son al mismo tiempo su peor enemigo porque son los únicos capaces de denunciar sus artimañas (como en Parásitos o en Hogar), cuyo plan no es la paz en el mundo o el bienestar de los más desfavorecidos, sino cumplir sus sueños, que ni vivió una guerra ni hizo la Transición y que tiene un trabajillo y una casa caliente a la que volver si la cosa se pone fea, al que asaltan los temores de los esforzados ingenuos que cumplen las reglas aunque no les gusten. ¿Quiénes son si no los sujetos políticos más críticos con la gestión austera de la crisis de 2008 que tomaron el camino fácil del resentimiento político? ¿Qué otra cosa es el populismo?

40 años después de Joker, la desigualdad y el abandono no son nuestro temor oculto, sino la premisa de cualquier ficción para ser creíble. Cuando las ficciones no distinguen con claridad quién es el parásito y quién el parasitado. Solo los planes inverosímiles tienen alguna probabilidad de éxito y nadie que no haya llegado ya tiene motivos razonables para seguir los caminos marcados. Nuestro principal temor es un destilado de esta incertidumbre moral, el signo de que, bajo esa luz irreal que solo existe en Netflix y cierta distancia cínica, no sabemos si al final de la pendiente nos espera el veneno o la cura. Conjuramos el presente agitando el fantasma del cambio, a ver si, al enceder la luz del salón, la normalidad da menos susto.