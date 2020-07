Cuidado con perder el 'oremus'

Mira uno por ahí fuera, aunque sea desde aquí dentro, porque hoy no hace falta viajar para ver las cosas en tiempo real y en directo, y puede comprobarse como España no es ni un zoológico ni un museo de curiosidades. Que con las diferencias inherentes a cada país, es uno más de la Unión Europea, y que por alguna misteriosa razón de vez en cuando cae presa de un complejo de inferioridad que le lleva a creerse con fe de carbonero las trolas (antes era la ‘leyenda negra’) inventadas por otros para dañarla y aprovecharse de sus debilidades. Verbigracia, el tesoro que Drake le robó a España en 1560 es uno de los grandes reposaderos del orgullo inglés.

La situación presente de España debe ser entendida también desde dentro de ella en el contexto y las dinámicas de la actual situación europea e internacional. Tanto por la derecha radicalizada como por una izquierda ídem. Creo que sigue siendo muy actual un pensamiento de John Maynard Keynes expresado en una conferencia (Las posibilidades económicas de nuestros nietos) precisamente en Madrid en 1930: “Me atrevo a predecir que acabaremos demostrando en nuestro propio tiempo el error de los dos tipos opuestos de pesimismo que ahora hacen tanto ruido en el mundo: el pesimismo de los revolucionarios, que creen que las cosas están tan mal que no nos puede salvar más que un cambio violento; y el pesimismo de los reaccionarios, que consideran tan precario el equilibrio de nuestra vida económica y social que piensan que no debemos correr el riesgo de hacer experimentos”.

Por su parte, el Gobierno de coalición tiene que despojarse de cualquier exceso radicalista. La cuestión del impuesto a las herencias y las donaciones, por ejemplo, no puede entenderse sin tener en cuenta el tiempo de hoy: la amplitud de la clase media, a pesar de los mazazos que ha recibido y del ordeño intensivo a que ha sido sometida, exige que esta fiscalidad no sea confiscatoria en la práctica. En Galicia (donde estoy ahora), en Canarias, en Madrid, en general en toda España, este asunto ha atraído incluso un voto de izquierdas tanto en la ciudad como en el rural. Otra seria preocupación, muy extendida pero poco publicada, y de la que el Ejecutivo sanchista parece altivamente ajeno, es el afable consentimiento cuando no el impulso podemita de la okupación como si fuera un derecho democrático y no un delito. Este problema fue uno de los primeros puntos de fricción de la alcaldesa Carmena con el ‘núcleo duro’ de los concejales podemitas que apoyaban la práctica okupa.

Es cierto que parece que España va asumiendo la cultura de la coalición, y de su relación coste-beneficio. Los ciudadanos han podido comprobar que aunque la situación no sea lo que se dice tranquilizadora, en ningún sitio lo es actualmente, las profecías finimundistas no se han cumplido, ni una. Todo tremendismo termina siendo grotesco. La gente, poco a poco, separa lo verdadero de lo falso. Casado vive del anuncio del cercano apocalipsis, que conforme lo ve acercarse, se aleja; pero tampoco mucha gente acaba de fiarse de Pedro Sánchez y de su pareja política de hecho Pablo Iglesias. Y eso que por ahí fuera, como en la OMS y otros organismos, se empieza a reconocer el ‘ejemplo’ español que aquí unos ven y otros ignoran: El eficaz mecanismo del estado de alarma, los ERTE y el ingreso mínimo vital para paliar el impacto y las consecuencias de la crisis sanitaria, la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud y de los pilares económicos…

Ahora lo importante es no perder el ‘oremus’ y no poner en riesgo lo conseguido con tanto dolor y esfuerzo. Ese es el mayor desafío del funambulista de La Moncloa.