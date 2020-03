Dabiz Muñoz reaparece en Instagram: lleva doce días enfermo y cambia radicalmente de imagen

El cocinero Dabiz Muñoz ha sorprendido en Instagram al publicar una fotografía en la que aparece sin su particular y característica cresta, de la que ha hecho una de sus señas de identidad.

En plena crisis por el coronavirus, el fundador de DiverXo ha contado que lleva doce días enfermo y que ha pasado “unos días muy malos”. Además, ha querido dar las gracias a su pareja, la televisiva Cristina Pedroche, por cuidarlo estos días.

Muñoz no publicaba en Instagram desde el pasado 13 de marzo, cuando anunció que iba a cerrar de forma temporal, y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, sus restaurantes.

“Ante la excepcionalidad de la situación generada por la pandemia de coronavirus, lo más sensato y responsable es que todos nos quedemos en casa para evitar la propagación de la enfermedad, por lo que cerramos temporalmente nuestros restaurantes DiverXO y StreetXO Madrid. Volveremos a abrir cuando sea seguro para todos. Quiero aprovechar para agradecer a nuestros héroes del sistema sanitario su esfuerzo y el impagable trabajo que desarrollan. Gracias a todos por vuestra comprensión”, dijo entonces el cocinero de tres estrellas Michelín.

Aunque en la publicación no explica si ha tenido o no coronavirus, Muñoz ha querido contar cómo se siente tras doce días enfermo y ha resaltado que empieza “a sentirse mejor” a pesar de que “el gusto y el olfato no han vuelto”.

Según tres sociedades médicas en España y Reino Unido la pérdida del olfato puede ser un síntoma de coronavirus, aunque ni la OMS ni el Ministerio de Sanidad lo confirman”, tal y como se puede leer en esta noticia de El País.