Dabiz Muñoz se pronuncia tras el incendio en su restaurante: "Estábamos asustados y sobrepasados"

Este sábado saltaba la noticia del incendio por un cortocircuito en las cocinas de DiverXO, el restaurante del chef Dabiz Muñoz. Entonces solo trascendieron impactantes imágenes del humo provocado por el incidente y las causas del mismo. Sin embargo, ni Muñoz ni su pareja, Cristina Pedroche, habían dicho nada de momento.

Este domingo, el cocinero compartió una serie de stories para agradecer el apoyo recibido tras la tragedia y se sinceró sobre cómo vivió la situación dentro del establecimiento.

Muñoz ha compartido varias imágenes mientras salía a correr, lo que él mismo ha calificado como “la mejor medicina para el coco”. “He salido con pocas ganas, pero sabiendo que me iba a hacer sentir mucho mejor. He tenido muchas ganas de pararme con cada kilómetro, pero no me he parado. Ahora me encuentro más animado que cuando me desperté por la mañana así que me alegro de haber salido a correr y no olvidéis que al hacer deporte uno se siente siempre un poquito mejor”, ha añadido.

El cocinero ha agradecido los apoyos recibidos tanto de forma personal como en redes sociales y ha confesado sentirse “abrumado” por tantas muestras de cariño “tanto de gente de la industria de la grastronomía como de gente ajena”. “En momentos así ayudan mucho vuestras palabras”, ha apostillado.

Pero la parte más dura ha sido el agradecimiento de Muñoz a los cuerpos de seguridad, bomberos y sanitarios que acudieron al incendio. “No pudieron ser más cariñosos, amables y empáticos en una situación en la que mi equipo y yo estábamos asustados y sobrepasados por las circunstancias”, ha concluido su mensaje en el que ha pedido a sus seguidores que cuiden de estas fuerzas de seguridad.