Dani Mateo desvela la cruda realidad que se esconde tras la última ocurrencia de Díaz Ayuso sobre los okupas

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha desvelado lo que de verdad se esconde tras la última ocurrencia de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “el arma secreta del PP” para las próximas elecciones del 26M.

″¿Sabéis lo que piensa Ayuso cada mañana al mirarse al espejo? Piensa ‘cómo me puedo superar hoy. Ya he soltado lo de los concebidos no nacidos con carnet, lo de que me gustan los atascos, lo de que hay gente deseando tener un contrato basura... ¿Qué puedo decir hoy para que El Intermedio pueda rellenar cinco minutos? ¡Lo tengo! Lo de que si gana Podemos en Madrid nos vamos a quedar sin casas’”, ha ironizado Mateo.

De este modo, Ayuso afirmó que Isabel Serra, su “querida candidata de Podemos, la que va quemando cajeros automáticos”, ha dicho que “quiere expropiar 200.000 viviendas”: “Vamos, que un día os vais de vacaciones y cuando volváis, como consideran que la casa está vacía, se la dan a los amigos okupas. Y eso es lo que quieren”, ha defendido Díaz Ayuso.

Ante estas palabras, Mateo ha afirmado que “si no gana Díaz Ayuso, el día que vengas de La Manga del Mar Menor tu casa estará llena de okupas y de los peores, de los de Podemos, que no te destrozan la casa, que te la llenan de libros de Marx y Engels”.

″¿Pero por qué hace esto Díaz Ayuso? ¿Por qué nos asusta con que nos pueden entrar en casa?”, se ha preguntado el colaborador de El Intermedio: “Pues porque si no gana las elecciones tiene un plan b. Seguir los pasos de Mario Picazo y ponerse a anunciar alarmas”, ha sentenciado.