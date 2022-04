Dani Mateo desvela por qué no invitó a su boda a Miki Nadal y a Cristina Pedroche

Dani Mateo en 'Zapeando'. ZAPEANDO

Curioso momento el que se ha vivido este miércoles en Zapeando, el programa que presenta Dani Mateo en las tardes de laSexta.

Los colaboradores han analizado parte de lo ocurrido en Maestros de la costura, el concurso de TVE que se emite en las noches de los martes al que acudió Miki Nadal, que tuvo que hacer junto a una de las participantes un vestido de novia.

La concursante le preguntó a Nadal por su vida sentimental, por si estaba casado y por si tenía intención de casarse con su actual pareja.

Ya de vuelta a plató, Nadal sacó a relucir un tema de lo más pintoresco: ¿Por qué Dani Mateo no le invitó a él y a Cristina Pedroche a su boda? El presentador se casó con la actriz Elena Ballesteros en 2010 y se separó 2016.

Hablando de una hipotética y futura boda de Miki Nadal, Mateo dijo que él no iba a ir “porque solo van amigos”. ”Él no me invitó a la suya”, ha apostillado el colaborador. “Vamos a sacar este tema, ¿por qué no nos invitaste a tu boda?”, ha añadido.

“Porque me dio mucho corte, porque yo... Lo voy a explicar de una vez por todas. Yo llegué a tarde a Sé lo que hicisteis y ya había un grupo muy formado en el equipo artístico y yo estaba casi más en guion que en equipo artístico y solo venía algunas veces”, ha narrado.

“Llevábamos tres años ya juntos”, ha interrumpido Nadal entre risas. “Hay que decir que sobre todo Miki insistió mucho en que yo no me sintiera parte del grupo y pensé ‘les vas a poner en un compromiso invitándoles a una boda en la sierra. No les va a apetecer’. Y luego se lo tomaron fatal”, ha dicho de nuevo ante las risas de todos en plató.