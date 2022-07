David Bisbal celebra 20 años de carrera y ya no es el de rizos y camiseta de 'tirantas'

View this post on Instagram

“Estos 20 años se me han pasado volando”, asegura el cantante, aunque ha tenido que trabajar “lo que no te puedes imaginar” para llegar a donde está. Reconoce que a lo largo de todo este tiempo ha habido ratos muy duros, pero desde el momento en el que inició su carrera en el mundo de la música supo que no podía bajarse del tren: “En vez de parar la máquina y bajarme, lo que he hecho ha sido aminorar la marcha, que creo que es lo importante. De esa forma, nunca dejas de avanzar pero de una manera más relajada, que te permite pensar y te permite pensar en equipo”.