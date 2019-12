"Buena zorrada": el dardo de David Broncano a laSexta desde 'La Resistencia' (Movistar +)

David Broncano aprovechó que El Gran Wyoming visitó este jueves La Resistencia, su programa en Movistar +, para lanzarle una pulla a laSexta, canal en el que su invitado presenta El Intermedio.

“En Navidades vamos a volver a compartir cadena”, dejó caer Broncano. ”¿Has visto lo que han hecho tus compañeros de laSexta? El otro día vi que empezaron a anunciar por todos lados algo así como Nochebuena con Broncano. Dije ’Joer, grabo tantas cosas que igual he hecho un programa para laSexta y no me he enterado”, explicó el humorista.

“Han cogido monólogos míos de El club de la comedia del 2012, han dicho ’Ponemos seis seguidos y Nochebuena con Broncano, a tomar por culo”, añadió sobre el especial navideño de la cadena de Atresmedia.