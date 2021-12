David Broncano nombra al Gobierno y Belén Esteban se mete en "un jardín": "¿Pero de qué habla?"

“Yo entiendo que la vacuna está muy bien y es verdad que vamos más adelantados que otros países, pero creo que vamos para atrás en otras cosas”, ha señalado. ”¿Te vas a contradecir en lo que has dicho?”, ha lanzado Broncano ante el cambio de tono de la colaboradora.

“No, yo digo que la vacuna es verdad que vamos muy bien, pero creo que para otras cosas vamos para atrás, entonces hay que tener un equilibrio”, ha tratado de explicarse de nuevo ella. “Pero si yo te estoy diciendo lo de la vacuna”, ha señalado él. “No, lo de la vacuna bien”, ha repetido ella, y ambos han vuelto a coincidir en que hay que vacunarse.

″¿Y qué pensabas que estaba diciendo que dijeses?”, ha querido saber el presentador ante la confusión de la conversación. “Bueno, es que yo estoy ahí un poco en ese tema de...”, ha arrancado ella ante la perplejidad de Broncano. ”¿Pero de qué habla?”, ha soltado ya completamente perdido en la conversación y ante el aplauso y las risas del público. “Te juro que no sé de qué me estás hablado”, ha repetido.

″¿Quieres que te lo resuma yo?”, ha intervenido Ricardo Castella para tratar de salvar el extraño momento. “Creo que le has dicho: ‘Podrías felicitar al Gobierno’. Y ha dicho: ’Creo que no”.

Tras aclarar que él no ser refería a felicitar al Gobierno, sino a dar como un mensaje desde el propio Gobierno felicitando por la vacunación, Esteban ha vuelto a aclarar su postura. “Que estoy orgullosa, pero todavía falta mucha gente por vacunarse, entonces hay que vacunarse. Pero si me hablas de otro tema del Gobierno, no estoy de acuerdo”, ha zanjado ella.

Tras despejar todas las dudas, Broncano ha pulsado el botón de la gente que “se mete en jardines”. “Vale ya me he enterado, que no querías felicitar al Gobierno de España. Yo no te diría que hicieses eso, que cada uno felicite a quien quiera. A cada uno ‘Perro’ Sánchez le gusta más o menos, nosotros no vamos a decir nada”, ha bromeado el cómico. Y ahí ya sí, Belén Esteban se ha reído.