España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986.

La modernidad acababa de llegar, entrábamos en el club privado de la élite europea y al fin pasábamos a ser uno más en ese grupo de 12 escogidos miembros.

Acabábamos de despedir el 85 con un señor vestido de mujer y hablándonos de las empanadillas de Móstoles, el mismo que 5 años después hizo un escena con el famoso, y viéndolo con el prisma y la distancia de los años, horroroso, “mi marido me pega”.

Desde entonces, España ha viajado a lo políticamente correcto en muchos ámbitos. Ley de matrimonio homosexual, ley de memoria histórica (aún por finalizar), y una ley de violencia doméstica que nos hace pensar que hemos llegado a ser modernos y ya no hay cabida en 2019 para aquel infame sketch que, visto en youtube 27 años después, cambia las risas por repulsa.

Hemos avanzado, pero no en todos los ámbitos…no.

La política y los manejos no me los toquen, y para eso es mejor no ser europeos… y sigamos siendo españoles de los del 78.

Desde 1998, cuando llegué como erasmus a Reino Unido, y en especial desde 2002, cuando comencé a trabajar en el Ministerio de Sanidad Británico, mi percepción sobre cómo las cosas han de funcionar ha cambiado y mucho.

Mucho me sorprendía ver que, en Reino Unido, con los cambios de gobiernos no se cambiaban las estructuras de trabajo y dirección de los ministerios. No existía esa puerta giratoria tan nuestra de “cuando están los del PSOE el jefe es el Sr. García y cuando gane el PP volverá el Sr. Fernández, que volverá a salir para que entre el Sr. García si vuelve a ganar el PSOE, o en su defecto un amiguísimo del Sr García”.

Esas puertas giratorias, en más de 15 años de experiencia trabajando para diferentes ministerios, yo no las encontré en ningún lugar. Los equipos para que funcionen necesiten estabilidad y profesionalidad.