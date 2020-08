De la tertulia anónima a la soledad del hombre moderno: ¿Quiénes somos?

La escena ocurrió antes de la rígida cuarentena obligatoria debido a la emergencia sanitaria del coronavirus. Recuerdo que, ya por entonces, me preocupaba lo suficiente la idea del desarraigo moderno como para hacerme algunas preguntas, de modo que pensé –y traté de encontrar– una forma de entender qué nos hacía sentir vinculados –o no– en nuestra época. El experimento parecía sencillo: un grupo de seis personas nos sentamos en una mesa de restaurante para tomar un café juntos. Sin celular. Tampoco tablet, Kindle o cualquier otro artilugio electrónico. Solo un grupo de tres hombres y dos mujeres que comparten intereses en común que desean pasar un buen rato juntos. ¿La intención? Demostrar qué tanto daño ha causado a la comunicación moderna la interminable conversación virtual en el mundo 2.0 y sus infinitas ramificaciones.

Mi amigo José (no es su nombre real) no se lo tomó en serio. Colocó el teléfono sobre la mesa y nos miró a todos con aire de triunfo. Gabriel (tampoco es su nombre real) tomó su maletín de trabajo y lo colocó en una silla, a la suficiente distancia como para que le resultara difícil alcanzarlo. Pedro (es su nombre real e insistió en que lo usara) me preguntó si podría guardar su teléfono celular en el bolsillo. Mi amiga María (no es su nombre real) soltó una carcajada y sacudiendo la cabeza, extendió la mano.

- No señor, a la mesa — dijo — si todos sufren, tú también.

De manera que con gesto tenso, Pedro la obedeció. Yo también lo hice, claro está: Añadí mi celular a la bolsa de papel con cierta incomodidad. Y allí estábamos todos, mirándonos unos a los otros sin saber muy bien qué hacer a continuación. José me miró, tomando un trago de su botella de cerveza.

- Bueno, la idea fue tuya. ¿Qué hacemos ahora?

- Conversar — dije con mi sonrisa más inocente — ¿Qué hicieron hoy?

Un murmullo tenso corrió por la mesa y noté que realmente, a todos nos estaba llevando un considerable esfuerzo comenzar una conversación relajada. Intentamos comentarios jocosos, sintiéndonos un poco ridículos. Después, hubo una especie de torpe intento de congeniar, que nadie supo muy bien cómo manejar, a pesar que todos nos conocemos hace más de un par de años. Tal vez se debió a que una de las reglas del ejercicio era no tocar ningún tema que se estuviera conversando en las redes sociales y tratar de enfocarnos en una tertulia más íntima y cómplice. Pues bien, una hora después, nos encontramos en silencio, asombrados por la confusión que sentíamos y, sobre todo, profundamente desconcertados por nuestra incapacidad para conversar. Porque se trataba de eso: no podíamos comenzar ningún tema que no tuviera relación directa con algo que hubiésemos leído o analizado vías redes sociales o, lo que era más preocupante: sin recurrir a la pantalla de cualquier artefacto electrónico para disimular la tensión y el mal rato. Mi amigo José, que ya no le parecía tan gracioso el ejercicio, se tomó su quinta botella de cerveza, dedicando al grupo una mirada inquieta.

- ¿En qué momento ocurrió esto? — preguntó. Y no era un chiste. Gabriel sacudió la cabeza, desalentado. Unos minutos atrás, se había declarado casi con una sinceridad infantil como un adicto a la tecnología. Una especie de dependencia emocional y un poco abrumadora por esa vía alterna para escapar de lo social y la interacción más simple.

- Supongo que ya es como irremediable — opinó Pedro, quien sin mucho disimulo estiró la mano sobre la mesa y tomó el teléfono. Reviso con ansiedad la pantalla y pronto, simplemente dejó de estar, como si esa otra visión del mundo, esa conversación alternativa no solo capturara su atención, sino que la modelara en algo más. María se encogió de hombros, también con su teléfono en la mano.

- Creo que es algo más simple. No existes sin un teléfono, una tablet o una computadora — comentó — aunque quieras separarte de esa otra parte del mundo, no puedes. Recibes invitaciones, comentarios, lees las noticias. A estas alturas, la necesidad de las redes sociales no es solo un capricho social, es una necesidad cultural.

¿No es un poco exagerada esa idea?, pensé. Y, no obstante, yo misma ya acababa de perder el hilo de la conversación intercambiando mensajes con varios conocidos vía Whatsapp y riendo por unos cuantos chistes que alguien compartió en mi perfil de Twitter. Una hora después, cuando finalmente el experimento terminó, el grupo estuvo de acuerdo en que había sido una experiencia muy extraña comprobar hasta qué punto la tecnología, o mejor dicho, las comunicaciones virtuales formaban parte de nuestra vida. Un pensamiento preocupante, me dije. En realidad, no solo formaban parte de nuestra vida, eran una parte esencial y profundamente significativa de nuestra identidad.