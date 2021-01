De Miss Inglaterra a doctora en el equipo de Oxford contra la Covid

2014. Pregunta típica a una concursante en Miss Mundo: ”¿cuáles son sus sueños?”. Respuesta: “Pues quiero combatir las enfermedades y que todas las personas del mundo tengan tratamiento para sus dolencias, da igual dónde vivan, su nacionalidad, su piel, su dinero”. Podría ser una réplica de esas de quedar bien, pero en el caso de Carina Tyrrell no sólo era un deseo buenista, sino un anhelo profesional. La entonces Miss Inglaterra, que quedó cuarta además entre las guapas del mundo, es hoy doctora, miembro del equipo que ha logrado una vacuna contra el coronavirus en la Universidad de Oxford y una de las mentes jóvenes más brillantes de Reino Unido.

El caso de esta médica de 31 años da una patada a todos los simplistas tópicos de que las guapas de listas no tienen un pelo. “Las mujeres no debemos ser estereotipadas, no hay nada extraordinario o anormal en interesarse al mismo tiempo por las partículas nucleares, las pandemias, divertirse, la ropa, los concursos de belleza y cómo sienta un bañador”, señala en una entrevista a The Daily Mail.

Su historia es la de una mujer que, desde pequeña, quería aportar soluciones globales a este planeta con tantos problemas. De casta le viene al galgo: su madre trabaja en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su padre es un destacado físico que trabajó en la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo ubicado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).