'Dear Werner' o el renacimiento de la épica cinematográfica

Siguiendo la estela del maestro, Maqueda retoma este sentido lírico, iniciando el mismo camino cuarenta y seis años después por pura pasión. No fue sencillo ni inmediato, sino un proceso de revelación sin momento germinal, en el que se unieron distintos aspectos como la falta de financiación de un proyecto, sus sueños y la lírica herzogiana: “Su libro siempre ha estado presente, incluso el propio Herzog, animándome a hacer algo así. Siempre tuve un sueño de subir una montaña en mitad de la noche y esperar tiritando de frío a grabar la hora mágica del amanecer. Ese deseo casi metafórico que jamás tenía lugar siempre estuvo ahí. Cuando recibí un golpe duro a la financiación de una película, la frustración hizo de catalizador. Me dije: Este es el momento de lanzarme al camino”.

A lo largo de más de setecientos kilómetros, Maqueda plantea un diálogo intergeneracional no solo con su director fetiche, sino con todas las mujeres que cambiaron el curso de la historia y de cuyas vidas él mismo encuentra vestigios a lo largo del camino. Juana de Arco, Sophie Scholl o Agnès Varda son solo algunas de esas mujeres con las que la cinta de Maqueda dialoga: “Los cineastas debemos hacer un ejercicio, casi un acto político, de reivindicar a las cineastas y el papel de la mujer en la historia. Este documental era mi granito de arena para poner el foco desde lo concreto hasta lo abstracto. Arrancamos con Herzog y acabamos con el cine. Y si hablamos de cine, este está ejemplificado en la figura de Eisner. Pero a mitad del camino, a la hora de encontrarme hitos que me llamaron poderosamente la atención, me di cuenta de que eran todo mujeres”.

Y, de fondo, por supuesto, está Werner Herzog, un cineasta que, al ver la película, se ofreció como narrador. Con su voz oscura, profunda, Herzog puntea un documental repleto de sus propias inflexiones y recodos, a pesar de que su presencia no estuviera contemplada en la idea inicial: “Escribí la película y me lancé al camino como quien reza a un dios, una plegaria a la que nunca esperas que haya respuesta. Pero Haizea G. Viana, como productora, tuvo la idea de contactar con él; le mandamos un breve teaser y nos dijo que le diéramos tiempo. Cuando vio la película, le gustó mucho. El hecho que él haya participado, que haya motivado cambios de guion, que lo narrara en inglés y que me dijera frases como ’tu espíritu de joven cineasta serio me recuerda a mí cuando rodé Nosferatu como homenaje a Murnau’ me pone los pelos de punta. Aún hoy, cuando nos enviamos algún mail y recibo un ‘Dear Pablo’ me sigo emocionando”.