El brusco debate a 'seis' en el que Álvarez de Toledo se hundió con su "¿sí, sí, hasta el final?"

Así iba el debate hasta que ha llegado el punto de inflexión: Álvarez de Toledo se metía en el cuerpo a cuerpo sobre el feminismo contra la socialista. E iba directamente al programa del PSOE, que dice literalmente: “Modificaremos la tipificación de los delitos sexuales para darle a la ausencia del consentimiento su adecuado tratamiento. Garantizaremos, impulsando una reforma del Código Penal, que si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no. Con ello, la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales”.

Irene Montero se llevaba las manos a la cabeza. La ‘morada’ no daba crédito, y Rufián también se quedaba impactado. La portavoz de Unidas Podemos se metía: “Como gobierne la derecha, cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte ’hombre, querida, no es para tanto, a lo mejor yo no digo sí todo el rato, hasta el final”. Álvarez de Toledo se mordía el labio y saltaba: ”¿Usted me está acusando a mí de justificar la violación?”

Y lo completaba diciendo que la indecencia de la ‘morada’ traspasaba límites. Agregando a su argumentario: “las mujeres no somos víctimas de nacimiento, los hombres no son son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos”, “no acepto que hable en mi nombre”.

“Es gravísimo”, espetaba Rufián a la popular, y decía que no era justo que estuvieran en la calle los violadores de la Manada y en la cárcel “nueve demócratas”, en referencia a los políticos presos.