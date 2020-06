Decathlon, Adidas y otras marcas de mascarillas reutilizables para hacer deporte

La nueva normalidad obliga a buscar horarios y rutas alternativas para no cruzarse con demasiada gente al salir a correr o practicar algún deporte al aire libre. Eso si se quiere ir sin mascarilla . Sólo está permitido prescindir de este sistema de protección frente al coronavirus en espacios públicos abiertos donde se puede garantizar la distancia interpersonal mínima de dos metros.

No es sencillo y por eso cada vez más firmas deportivas presentan modelos de mascarillas para atletas, en los que se prioriza que se adapte bien a la cara, para no producir roces, y la respirabilidad, para no tener que hacer un esfuerzo adicional al inhalar aire.