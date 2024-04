Una 'influencer' denuncia la 'estafa MediaMarkt' que ha sufrido: "Estoy en shock"

Cada vez hay más estafas de todo tipo tan elaboradas que muchas veces es complicado diferenciar entre una llamada, un mensaje o un correo electrónico que es real y algo que es falso.

Algo que ha denunciado y vivido la influencer Laura Yanes este mismo viernes con su tarjeta personal de MediaMarkt. Todo a través de una llamada de teléfono.

“Ayer me llamaron de una tarjeta de MediaMarkt Club. Me la hice hace años. No sé por qué, porque no la he usado nunca. Estaba en mi casa. Me llaman desde el número de teléfono de la empresa. Lo comprobé, porque no me fío de estas cosas así porque sí, y me salió el mismo teléfono", ha detallado.

Tal y como ha compartido en su perfil de Instagram, asegura que le comentaron que "habían intentado hacer unas compras fraudulentas y querían comprobar que había sido así”.

“Me dijeron que, para cancelar estas compras, me iba a llegar un código a mi número de teléfono y que tenía que decirlo para cancelar las compras. Yo estaba mosca, pero lo hicimos porque comprobamos que era ese número", ha relatado.

El problema vino cuando dio el código y le pidieron que dijera que no autorizaba esa compra. "Me grabaron por voz. Lo hicimos y de repente, me cuelga. Se corta la llamada. Pensaba que se había cortado, pero no. No me llama. Me meto en la aplicación y veo que ahora sí aparecen esos cargos y antes no aparecían", ha contado.

"Volví a llamar al número. Me confirman que es MediaMarkt Club y me dicen que no me pueden pasar con ese chico, porque es un departamento distinto. Me dice qué es lo que tengo que hacer, descargar un formulario y denunciar ante la Policía", ha explicado.

Pero, tras mandar toda la documentación al banco que opera con dicha tarjeta, pidiendo la devolución alucinó con la respuesta que recibió. "Me contestan que no pueden devolverme el dinero porque yo he autorizado esas compras", ha señalado.

"Resulta que el fraude había sido esa llamada y como había autorizado, dando el código a esta persona, ellos no se hacen responsables. Yo, supuestamente, he incumplido el contrato, facilitando datos personales a una fuente no fiable", ha añadido.

Laura Yanes no sabía que se podían duplicar los números y reconoce que se quedó "con una rabia, en shock, flipando". "No me explico cómo pueden hacer estas cosas. Cada vez están habiendo más estafas”, ha compartido en la red social.