Desmontando las críticas a la aplicación del etiquetado Nutri-Score

Wolfgang Kumm/picture alliance via Getty Images

Wolfgang Kumm/picture alliance via Getty Images

Tras las polémicas sobre Nutri-Score que han surgido en los últimos meses suele haber problemas de comprensión de lo que se puede esperar de Nutri-Score y lo que Nutri-Score puede (o no) aportar. A veces tienen un componente ideológico. Otras responden a la defensa de intereses económicos o políticos, sin importar la salud pública.

Y en ciertos casos encierran una verdadera falta de honestidad intelectual de aquellos que no quieren escuchar los argumentos o respuestas de científicos cuando van en contra de su opinión, su ideología o sus intereses.

Algunas de las voces críticas que afirman que Nutri-Score no es útil se basan en argumentos discutibles para desacreditarlo. Analicémoslos uno por uno.

Nutri-Score no tiene ningún interés ya que no tiene en cuenta todos los elementos que intervienen en la salud de los individuos y del planeta…

Este argumento falaz, ya utilizado en otros países para tratar de bloquear el despliegue de Nutri-Score, le reprocha que no tiene en cuenta todas las dimensiones de los alimentos. Especialmente su grado de transformación (procesado) o su impacto medioambiental.

Vayamos por partes. Nutri-Score es un sistema de información sobre la calidad nutricional . Como cualquier logotipo nutricional, no es capaz de abarcar todas las dimensiones de salud de los alimentos (grado de transformación, presencia de aditivos o de pesticidas, respeto con el medio ambiente y salud del planeta, etc.).

Es muy fácil condenar a Nutri-Score acusándolo de no integrar las dimensiones ambientales, el grado de procesamiento o el contenido en azúcares añadidos y polifenoles –éstos dos últimos datos, por cierto, no están disponibles en el etiquetado nutricional obligatorio–. Lo difícil es proponer una fórmula científica práctica para crear ese logotipo ideal –y, a nuestro juicio, imposible– que responda a todas las exigencias.

Nutri-Score no tiene ningún interés porque no tiene en cuenta en su cálculo las vitaminas y minerales.

Éste es otro argumento absolutamente discutible. Hay que recordar que la puntuación desarrollada para su cálculo ha sido objeto de un proceso científico riguroso que ha durado varios años, integrando numerosos trabajos que permiten justificar los nutrientes o elementos retenidos en su algoritmo. Se ha demostrado que tener en cuenta las frutas y hortalizas en el cálculo de Nutri-Score es un excelente indicador del contenido de vitaminas del alimento, como es el caso, por ejemplo, de la vitamina C o el beta-caroteno.

Además, también hay que tener en cuenta que los datos sobre la composición detallada de vitaminas y minerales no están disponibles para muchos alimentos ya que no son obligatorios según la normativa europea. Sólo Nutri-Score, y el etiquetado HSR en Australia reflejan el aporte de determinadas vitaminas y minerales de interés para la salud.

Nutri-Score no interesa ya que no apoya la dieta mediterránea.

Quienes acusan a Nutri-Score de clasificar mal ciertos alimentos de la dieta mediterránea mezclan voluntariamente en su discurso un verdadero “pilar” cuyo consumo debe privilegiarse (el aceite de oliva) con alimentos que no lo son, como el jamón o el chorizo.

Nutri-Score no tiene ningún interés ya que penaliza el aceite de oliva.

Pero lo cierto es que no hay razón para polemizar. El aceite de oliva está clasificado en la escala de Nutri-Score en C, la mejor categoría posible para una materia grasa añadida. Ningún aceite está clasificado A o B, mientras que la gran mayoría de los aceites están clasificados D o E. Sólo los aceites de colza y de nuez están también clasificados como C, ya que disponen de una composición nutricional que justifica este posicionamiento.