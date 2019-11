Despiden al realizador del debate electoral: "Son unos miserables"

El realizador del último debate electoral a cinco, Tacho de la Calle, ha sido despedido por Telemadrid después de participar en el programa, según ha informado el diario ABC.

El periódico afirma que De la Calle llevaba un año de baja por depresión en la cadena autonómica, que considera un fraude a la Seguridad Social el trabajo del profesional en el debate organizado por la Academia de Televisión.

De la Calle ha asegurado, también a ABC, que no ha cometido ningún fraude porque no ha cobrado por el trabajo. “Estaba hecho una mierda por la muerte de mi chica y no cobré nada. Son unos miserables”, denuncia.

“Tenía a mi pareja muy grave y pedí en Telemadrid un mes para atenderla, pero me lo negaron porque dijeron que no era su política. Esto no se hace ni con el peor enemigo”, afirma.

“Me han tenido en un rincón sin hacer nada. El encargo más importante que me hicieron fue grabar con un cámara imágenes para archivo y documentación. Los llevé a juicio para que se me reconociera el sorpasso profesional. Naturalmente, el bulling es muy difícil de demostrar y perdí el juicio. Murió mi chica –también su hermana– y yo estaba hecho una mierda”, continúa.

El profesional asegura que aceptó el encargo porque se tenía que demostrar a sí mismo que seguía valiendo. “Consulté a los médicos y me dijeron que todo lo que me viniera bien para recuperarme lo hiciera: charlas, caminar, conferencias... Siempre y cuando usted no cobre, adelante, me respondieron”, afirma antes de subrayar que ese trabajo le ha reforzado mucho.