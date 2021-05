Cómo detectar mentiras y qué hacer cuando te las dicen a la cara

Ten en cuenta también tu estado emocional y el de la otra persona. Quizás tengas la tentación de hablarlo ya mismo, pero si está la situación muy caliente, quizás sea mejor dejar que se enfríe para llevar la conversación de forma racional.

“Mi recomendación es hablarlo cuando ambos estéis suficientemente calmados. Además, ambos debéis mostraros receptivos e intentar comprender los pensamientos y sentimientos de la otra persona”.

Cuando decidas tratar el tema, es bueno ser asertivo, pero con respeto, sin acusaciones. Utiliza la primera persona y céntrate en tus sentimientos en vez de hablar en segunda persona sobre lo que crees que ha hecho. Evita hacer generalizaciones como “tú siempre” o “tú nunca”, porque son un ataque. Céntrate en esta situación en concreto.

Aquí va un ejemplo de Frazier sobre cómo podrías iniciar esa conversación: “Me siento mal porque antes me has dicho que te ibas a quedar en casa y luego has subido una historia en Instagram con tus amigos. Te estoy contando cómo me siento porque valoro mucho la honestidad en mis amistades”.

No olvides que llamar mentirosa a la otra persona es una forma segura de empezar una discusión.

Meyer también subraya la importancia de hablar desde la empatía y no desde la hostilidad cuando decidas hablar con alguien sobre una mentira.

“Cuéntale cómo te sientes. Explícale que estás decepcionado, pero sin creerte superior moralmente. La vida es muy corta para perder así el tiempo y nunca se sabe cuándo le mentirás tú a otra persona”, concluye.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.