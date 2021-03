Detenido un concursante de 'La isla de las tentaciones' por presuntos abusos sexuales a una joven

Carlos Algora, uno de los tentadores de la última edición de La isla de las tentaciones (Telecinco), ha sido detenido por presuntos abusos sexuales en grupo, según informa El Confidencial.

El concursante del reality de Telecinco habría sido detenido en Canarias junto con otros dos amigos suyos —también acusados de cometer estos abusos— que se encontraban en Madrid, según estas informaciones.

Algora y sus dos amigos se habrían aprovechado supuestamente de esta joven que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas en una fiesta ilegal celebrada en Colmenarejo (Madrid) el pasado 13 de febrero. “La denunciante, por su parte, cree que pudo ser drogada con burundanga y solo tiene pequeños flashes de cómo varios hombres se aprovechaban de ella al mismo tiempo sin su consentimiento”, señala El Confidencial.

La joven, de nacionalidad francesa, se habría negado en dos ocasiones, pero pese a ello los jóvenes siguieron abusando de ella.

La fiesta se inició en la madrileña discoteca Tiffanys para posteriormente trasladarse a un chalé en Colmenarejo tras el toque de queda. La reunión fue disuelta por la Guardia Civil, avisada por el dueño de la casa, que comprobó por las cámaras de seguridad que se estaba realizando una fiesta ilegal con medio centenar de personas, alcohol y drogas en su propiedad.

Según informó El Mundo al dar la noticia del evento, la joven puso la denuncia 48 horas después por lo que no se pudo verificar si le habían suministrado burundanga. “Si no denunció en ese momento fue porque sufría un vacío mental que no le permitía recordar nada aunque su cuerpo le estaba dando señales de que había ocurrido algo malo”, señalan desde El Confidencial.

Este no es el único frente que tendría abierto Algora. Según informó Miguel Frigenti en Sábado Deluxe (Telecinco) el pasado fin de semana, el sevillano tendría varias denuncias por suplantar la identidad del actor porno Christian Diamond. El tentador utilizaría supuestamente su identidad para “recibir imágenes y vídeos de contenido erótico”.