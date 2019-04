Día del Libro: 15 ensayos de política, feminismo, ciencia, historia y cultura que aclaran dudas

‘Dueñas del show. Las mujeres que están revolucionando las series de televisión’. Joy Press (Alpha Decay)

Ahora que la televisión vive la llamada era dorada de las series, este libro recuerda los nombres de algunas mujeres que han sido vitales en este formato televisivo y ayudado a dar brillo en las diferentes áreas, desde guionistas y directoras hasta productoras y showrunners. Cuenta la manera como su talento se impuso a un sistema masculinizado que las relegaba. Joy Press recuerda a algunas pioneras independientes como Diane English (Murphy Brown) y Roseanne Barr (Roseanne) que allanaron el camino a nombres como Amy Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore), Jenji Kohan (Weeds, Orange Is the New Black) y Jill Soloway (Transparent) y entre todas han cotriobudo a la gran evolución de las series televisivas.