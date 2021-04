Día del Libro 2021: los mejores títulos para celebrarlo

No todo el mundo puede leerse 2.457 novelas al año, como Fernando Sánchez Dragó. No importa, porque la lectura es un placer y no una carrera contra el crono. Los libros siguen ahí para cuando tengas tiempo o ganas de descubrirlos. Para celebrar con una buena lectura el Día del Libro 2021, que se celebra el 23 de abril, hemos elaborado esta lista de diez novelas.

No son las que más nos gustan (aunque algunas nos gustan mucho), no son las que tienes que leer para ser guay, no son tostones para quedar bien… No nos hemos puesto pedantes. Son nada más y nada menos que algunas de las novelas más leídas del año pasado (según datos de Statista).