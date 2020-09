¿De verdad necesitamos un día para ser conscientes del escándalo del despilfarro de comida?

“En una era en la que se anima a los jóvenes a maximizar el interés y el provecho propios, se han oscurecido las razones para el altruismo o incluso el buen comportamiento”.

Algo va mal”, Tony Judt

Hoy se celebra el Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Se trata de una iniciativa que la Asamblea General de las Naciones Unidas anunció en 2019. Y he de confesar que no sé si llenarme de esperanza o enojarme.

Comenzaré con el enojo. ¿De verdad necesitamos un día para ser conscientes del escándalo que supone el despilfarro de comida? Parece ser que sí, que todavía hay mucha gente que no sabe que un tercio de los alimentos que producimos en la Tierra acaban siendo desperdiciados (y todo ello sucede mientras que alrededor de 700 millones de personas en el mundo pasan hambre). Este sinsentido obedece a diversos motivos y en el fondo todos somos co-responsables: los hogares, los supermercados, los productores, nuestros gobernantes, etc. Nadie está exento de responsabilidad en este fracaso colectivo, aunque me gustaría remarcar que discrepo de esos titulares que culpan a los hogares del 50% del despilfarro de alimentos (otro día ya retomaremos ese debate). Para más inri, el desperdicio de alimentos también tiene un impacto negativo en el medioambiente ya que contribuye a la emisión de gases con efecto invernadero, conlleva un notable desperdicio de agua y es, de forma indirecta, responsable de la deforestación así como de la reducción de la biodiversidad. Me enerva pensar que necesitamos un día al año para “tomar conciencia” de esta catástrofe. Pero en España, por desgracia, las cifras no nos dejan en buen lugar: en el año 2019 los hogares españoles han tirado a la basura 1.352 millones de kg/l de alimentos y bebidas, un 1% más que en el año anterior. De hecho, cerca de 8 de cada 10 hogares españoles reconoce desperdiciar alimento. Más complicado resulta estimar el despilfarro de comida de los supermercados (hay una estruendosa falta de transparencia) o todos los kilos de fruta y verdura que se quedan en los campos y tierras de cultivo sin que nadie los recoja.