Días de cine: pasión cine-centinela

KEHAN CHEN via Getty Images

Esto no solo lo sabemos los espectadores, que semanalmente avalamos su propuesta con una audiencia creciente, sino que también lo conocen los profesionales del cine, quienes agradecen su palmarés y asisten canónicamente a la entrega de sus premios. En esta ocasión, entre los premiados encontramos paradigmas como Parásitos , elegida Mejor película internacional o La trinchera infinita , Mejor película nacional.

Y es que los premios Días de cine son justos, sensatos, celosos y apasionados, resultado siempre del meditado juicio de su redacción. Porque qué sería de este programa sin sus redactores. A Virginia García, Raúl Alda, Alberto Bermejo, Cristina Delgado, Lauro Martín, Eva Núñez, Jesús Pamplona, Juan Carlos Rivas o Javier Sales, dirigidos por la valentía renovadora de Gerardo Sánchez, les debemos semana tras semana recibir la mejor información cinematográfica. Sin la gallardía de Sánchez, que ha sabido reconducir un programa en constante transformación, no serían posibles nuestros días de cine.

El cine es arte. El séptimo, para ser más exactos. Antes hubo un sexto, la fotografía; y mucho antes otros cinco, todos ellos integrados, permítanme la licencia, en el séptimo. No hay arte más completo que el nuestro.

También destacan Joaquin Phoenix y Jessie Buckley como mejores intérpretes internacionales, junto con los nacionales Belén Cuesta y Antonio Banderas. Honestamente, los segundos no tienen nada que envidiar a los primeros. También ha habido ocasión de celebrar El cuadro como Mejor documental y Buñuel en el laberinto de las tortugas como Mejor película de animación.

Y cómo no, El Hoyo ha sido distinguido en el apartado de Premios Somos Cine, y Dolor y Gloria en la sección Vida en sombras (qué feliz habría hecho a Lorenzo Llobet Gràcia conocer el galardón de Pedro Almodóvar), Mona Martínez resultó ganadora del Premio El Resplandor por Adiós; así como Julieta Serrano obtuvo el de Elegidos para la gloria o Belén Funes el de El futuro es mujer.

Al merecido premio ‘Ha nacido una estrella’ para la gran Greta Fernández por de La hija de un ladrón, le ha seguido el conmovedor Premio del público a El crack cero, galardón que recibieron Carlos Santos y José Luis Garci. Fue este, precisamente, quien enunció uno de los mejores discursos de la noche, trayendo a colación su paradigmático Qué grande es el cine, aquel vivero de pasión cinéfila tan hermanado con Días de cine.

Y es que tiene una peculiaridad esta ceremonia que se me antoja más emotiva que cualquier otra. Cada premiado, al subir al escenario a recibir su galardón, siempre agradece al programa no solo su premio, sino su labor de vigía cinematográfica. Ora productores apaches, ora intérpretes con dolor y gloria, todos ellos tienen en común el saber que Días de cine no es solo un programa, ni tan siquiera un honorable premio, sino mucho más, es un espacio de reflexión, acaso el único vigente en toda Europa; es un entorno en el que compartir, informarse, formarse y aprender; es una familia cinecentinela que vigila por la pervivencia de un arte que, pese a ser joven, es veterano y sensacional y certero.

Porque no hay academia sin académicos que limpien, fijen y den esplendor, tampoco habría cine sin aquellos que velan por su pervivencia y por evidenciar la calidad de sus obras.

Y es que ya lo decía Harper Lee: Cuando realmente se desea que algo sobreviva, lo mejor es ir y poner un centinela.

