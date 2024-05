La reacción de una pareja colombiana al ver por primera vez el Oceanogràfic es para enmarcar

El creador de contenido conocido en TikTok como Vicora (@soyvicora), que cuenta con millones de seguidores, ha publicado un vídeo en el que lleva por sorpresa a su pareja, también colombiana, a ver por primera vez un lugar que llevaba mucho tiempo deseando visitar: el 'Oceanogràfic' de Valencia.

Emocionada y con los ojos vidriosos es como ha empezado el vídeo, que acumula más de 14.000 'me gusta', montada en el bus antes de llegar. "Desde el primer día que conocí a Laura siempre me dijo que quería conocer este lugar, me está llorando", ha contado el usuario.

"Bienvenida a la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia", le expresó en el momento en el que llegaron al lugar. "Esto es hermoso", respondió en una primera instancia.

No pudo contener la emoción y acabó en lágrimas, algo que también emocionó a @soyvicora: "Sabes que a mí me gusta mucho todo este tipo de cosas". Para la gente que ha dicho que esa reacción es una "bobada", ha respondido que son "las maravillas que Dios nos permite vivir".

"Vamos a ir a cada lugar a conocer todas las cositas, tenemos que caminar mucho y varios días", remató la pareja.