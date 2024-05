Una amplia mayoría de 143 estados pide la integración plena de Palestina en la ONU, con el no de EEUU e Israel

Una amplia mayoría de 143 países (de los 193 miembros) ha dicho sí a la integración de Palestina como estado de pleno derecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La propuesta, copatrocinada por España, Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de setenta países, ha logrado un respaldo muy amplio que sólo ha contado con 9 países en contra (entre ellos EEUU e Israel) y 25 abstenciones. También han votado en contra Argentina o Hungría, como miembros más representativos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La petición en sí es un gesto simbólico sin efectos prácticos, ante el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad, órgano capacitado para admitir nuevos miembros en la ONU.

El texto, no obstante, sí plantea "derechos y privilegios adicionales" para Palestina, que ya viene formando parte de la ONU en calidad de Estado observador no miembro, en un nivel similar a El Vaticano. Actualmente ya dispone de voz, como la otorgada en este debate, pero a raíz de la votación contará con más representación dentro de la Asamblea, aunque no voto.

La resolución expone además que "el Estado de Palestina está calificado para ser miembro" y "recomienda al Consejo de Seguridad que reconsidere el asunto". Asimismo, "reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", lo que pasa por su "derecho a un Estado de Palestina independiente" y "el fin de la ocupación israelí".

Como recoge Europa Press, los países promotores han introducido un matiz dentro del articulado para evitar cierto 'efecto contagio' con otros casos. Así, los firmantes buscan dejar claro que este gesto hacia los palestinos es "excepcional" y "no fija un precedente", ante el aparente temor de determinadas potencias de que otros territorios cuya soberanía sigue aún en disputa, como puedan ser Taiwán y Kosovo, puedan reclamar también un marco equiparable.