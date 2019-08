Díaz Ayuso: "Me identifico con Isabel la Católica"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid y futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lamenta que se esté intentando “echar por tierra” su investidura, prevista para la próxima semana, y dañar su honor, a raíz de varias informaciones que la relacionan con la trama Púnica.

En una entrevista a El Mundo, Ayuso —que dice sentirse identificada con Isabel La Católica “por el proyecto de unidad de España y lo que representó... Me gustan las mujeres que ha roto el techo de cristal”— sostiene que las informaciones publicadas los últimos días forman parte de una campaña en su contra que aspira a marcarla y dañar su honor. Y lamenta que se haya involucrado a su familia: “Jamás pensé que se pudiera llegar tan lejos... Yo lo soporto todo. Lo que me duele es que me ataquen usando a alguien que no se puede defender por sí mismo porque está muerto. Mi padre falleció en unas circunstancias muy duras. Tampoco piensan que pueden hacer daño a otras personas como mi madre. Y eso parece que no le importa a nadie”.