Díaz: "Lo que ha dicho Garzón está amparado por la ciencia y por el Gobierno de España"

“Quiero señalar que el señor Garzón no ha hecho más que explicitar lo que el Gobierno defiende y también la Comisión Europea”, ha destacado la vicepresidenta en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE , pues en sus “documentos públicos” defienden “un modelo de ganadería extensiva y, además, sostenible”. Y esto, ha dicho Díaz, le genera una “pequeña preocupación”: “Creo que los procesos en los que a veces decimos cosas diferentes de nuestros documentos no son positivos: me parece que hay una distancia entre la política y la ciudadanía”, ha insistido.

Díaz también se ha referido a la reforma laboral y el acuerdo para remodelarla alcanzado con sindicatos y patronal. “Todo en política se queda corto pero me parece que es un giro copernicano”, ha enfatizado, frente a quienes recuerdan que no se ha derogado la norma aprobada por el PP. “Los grandes cambios hay que darlos con tranquilidad”, dice. “La política ha de hacerse a través del diálogo social. Remé en solitario mucho tiempo (...) Siempre quise que el acuerdo fuera tripartito”, ha confesado, también.

Igualmente, se ha referido al llamado “frente amplio”, la unión de izquierdas que Díaz ha impulsado junto a otras mujeres como Mónica Oltra o Ada Colau, que avalan su liderazgo. La vicepresidenta sostiene que aún no ha tomado ninguna decisión al respecto y que su plan es “escuchar” a su país. Ha puesto las macrogranjas como ejemplo de debate que hay que tener con todas las partes, con “expertos o trabajadores”, y lo ha hecho extensivo a los otros grandes problemas de los españoles, como la fiscalidad, ha citado. “Estoy ilusionada, me lanzo a este proceso desde ya, en cuanto pueda, pero no he tomado ninguna decisión”, afina.

Ha recordado que ella nunca pensó en ser vicepresidenta -“no estaba entre mis planes”- y que “los políticos no somos imprescindibles”, pero no así los proyectos que cambian la vida de la gente.