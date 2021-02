“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El viento me daba de frente y tiraba mis lágrimas al mar aquella mañana de 1977 en la que me fui de casa. Me subí a un barco y abandoné la isla que me vio nacer porque no podía más. Porque si el franquismo fue una tiranía política, su legado continúa siendo una dictadura moral en las paredes del hogar.

Dejé atrás mi familia, mi pueblo y mi pasado. Hui, así lo digo, hui. Con una mano delante y otra detrás. Pobre, repudiada y exiliada en mi propio país. Pero libre y decidida a comerme el mundo, a transformar mi dolor en motor de supervivencia. Decidida a ser la mujer que soy hoy.

Sé de buena mano que lo personal es político porque yo misma transité cuando España transitaba para dejar atrás aquellas noches oscuras de los tiempos del garrote vil y los vagos y maleantes.

Aún me duelen los cardenales borrados de la paliza que me dieron los policías al grito de “¡estarás contento, maricón, ya tienes democracia!”. Y es que la verdad, a veces, se revela en los momentos más sádicos. Los fascistas me pegaban porque sabían que la impunidad tenía los días contados.