Dimite otro diputado andaluz, ahora de Adelante, por cobrar viajes en BlaBlacar

Asimismo, añade que la Cámara autonómica también le pagaba el kilometraje con motivo de las reuniones (plenos y comisiones) a razón de 0,25 euros por kilómetro, “una media de algo más de 480 euros mensuales, casi 2.000 kilómetros de media mensual”.

Al respecto, ha indicado que dicho importe por kilometraje lo liquida con Podemos “a un importe inferior -a razón de 0,20 euros por kilómetro- añadiendo el resto de kilómetros que realizo en otros desplazamientos dentro de la provincia de Jaén o a otros destinos en funciones de diputado, lo que suele igualar dicha cifra”.

“En muchas ocasiones he utilizado el tren como medio de desplazamiento y no he entregado el billete en el Parlamento porque el kilometraje supera su importe y en alguna ocasión he compartido coche con otro miembro del Parlamento sin que por ello se haya reducido el importe del kilometraje recibido, situación muy común en provincias donde hay más de un diputado del mismo grupo parlamentario”, aclara Cano Palomino.

Por último, explica que como nómina, el Parlamento le ingresaba mensualmente una media de 2.984,23 euros después de la retención a Hacienda. “De esta nómina cobro realmente mi salario como maestro -2.250 euros- y dono el resto -algo más de 700 euros- a Podemos para el fondo de ayudas a diversos colectivos sociales”, zanja al respecto, y antes de explicar que dimite para evitar al partido morado “un desgaste que no le corresponde”.