Una diputada de Vox en Madrid alimenta en Twitter el último bulo sobre la vacuna del coronavirus

Alicia Verónica Rubio Calle, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid conocida por proponer enseñar “costura” en vez de feminismo en las escuelas y por su preocupación por el “lesboterrorismo”, la ha vuelto a liar.

Más.

Si cabe.

Lo ha hecho en su cuenta de Twitter, donde ha compartido casi una treintena de vídeos en los que insinúa que las vacunas del coronavirus provocan imantación.

En dichos vídeos, se ve cómo gente se pega objetos metálicos al hombro, donde se suele inocular la vacuna.

“Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna.

Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo, o no. Y, si es así ¿por qué sucede? Si no es así, ¿por qué se han confabulado tantos ciudadanos en contar este cuento?”, se pregunta Rubio.