Cómo hemos llegado hasta aquí: de una agrupación en Huarte al último café con el 'jefe' Cerdán

Y ahora, Santos Cerdán. Desde que hace más de un año se destapara la denominada 'trama Koldo', la cascada de noticias, polémicas y excentricidades han acaparado los titulares de la política nacional. Concretamente, el 21 de febrero de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y al entonces presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, en una operación por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

En concreto, ambos habrían sido socios de una red que, en los meses más duros del covid-19, cobró mordidas por adjudicaciones fraudulentas de mascarillas para algunas administraciones públicas. Se apuntó directamente a los ministerios de Transportes y de Interior, al igual que a comunidades autónomas como Canarias y de Baleares.

Meses después acabaría siendo también imputado Ábalos por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. Según la UCO, Koldo García y Víctor de Aldama se servían de su presencia constante en el Ministerio de Ábalos para organizar el entramado. La Guardia Civil destacó además que Aldama habría comprado un chalet al exministro, quien a su vez habría conseguido mediante un “testaferro” un piso en la Plaza de España de Madrid para que viviera su presunta pareja, Jessica Rodríguez. Esta última, además, estuvo contratada en dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.

Ábalos y Santos Cerdán, en 2023 Europa Press via Getty Images

En los últimos meses, sin embargo, la investigación ha dado un giro al comprobar que la trama tenía más tentáculos de los inicialmente previstos. La investigación ya no seguía el recorrido de las comisiones por la compra de mascarillas, sino presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El instructor en el Tribunal Supremo, el juez Leopoldo Puente, se encuentra actualmente analizando diferentes contratos a constructoras de Valencia, Navarra, Granada, Vizcaya y Madrid. Y todo tras hallar nuevos audios y mensajes durante los registros que se efectuaron a las propiedades de Koldo García. Parte de esas grabaciones son las que la UCO ha incluido en un informe de casi 500 páginas remitido al juez y que se hizo público este jueves. Una suma de SMS, WhatsApps y conversaciones que pusieron en la picota al secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, quien hasta ahora había defendido su inocencia.

En concreto, el ya exdiputado es señalado como la persona que "gestionaba" los "presuntos pagos" o comisiones que les concedían diferentes empresas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. La cifra podría ascender a más de 620.000 euros, aunque después "quedarían otros 450.000 euros pendientes de abono" según las propias palabras de Koldo.

En el documento de la UCO se señala "de manera general (...) que Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos, uniendo estas cuantías a adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas". A Cerdán, por su parte, se le representa en la trama como "la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos". "Éste no sólo habría tenido pleno conocimiento (de estas mordidas), sino que habría actuado como mediador de los mismos", señalan.

La caída de Cerdán arrancó este martes, 48 horas antes de su dimisión, cuando agentes de la UCO registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, que habrían conseguido esas licitaciones millonarias gracias a su relación con la trama.

Santos Cerdán negó hace tres semanas haber participado en amaños, aunque sí admitió que se había interesado por obras públicas de Navarra por su labor como representante de esta comunidad en el Congreso. Ahora, el juez Puente le ha citado para declarar el 25 de junio al encontrar "consistentes indicios" de su "posible participación” en las mordidas. Ábalos y Koldo también han sido llmados de nuevo para que den detalles sobre estas nuevas revelaciones.

Antes de publicarse el informe de la UCO, Aldama ya aseguró haber conocido al menos 128 adjudicaciones a constructoras afines por un importe superior a los 54 millones de euros entre 2018 y 2021. El empresario aportó una suerte de documentación, fotografías y listados con anotaciones manuscritas que la pericia caligráfica atribuyó a Koldo García.

Aldama se ha convertido en estos últimos meses en un azote permanente del Gobierno una vez consiguió salir de la cárcel por la trama de los hidrocarburos tras una declaración ante el juez donde implicó a diferentes miembros del Ejecutivo y del PSOE. De hecho, llegó a decir que presenció cómo Koldo García le entregaba 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del partido en el marco de una licitación con una constructora. Cerdán respondió entonces que no recibió ese dinero y que ni siquiera había coincidido con Aldama. "Nunca ha estado conmigo, que geolocalicen los móviles, no me conoce personalmente. Conmigo no ha estado nunca", dijo en su momento.

Koldo, Ábalos, De Aldama y Cerdán Getty

Con Koldo, su relación sí fue más que evidente. La amistad entre ambos se forjó a partir de 2013, cuando ambos vivían en Navarra y formaban parte del PSN. El propio Cerdán relató en la comisión de investigación del Senado sobre la presunta trama de corrupción que Koldo quiso afiliarse al PSOE y abrir una agrupación en la localidad de Huarte. Igualmente, el exdirigente socialista recordó que Koldo García ejerció labores de seguridad en los actos del partido durante aquellos años de manera voluntaria y sin cobrar.

La Guardia Civil, en el documento, aporta algunos mensajes intercambiados entre ambos en esos primeros años "en los que se aprecia una vinculación subordinado – jefe". De hecho, Koldo tenía registrado a Cerdán en su teléfono como "Santos Jefe PSOE". "En este sentido, Cerdán le trasladaba diferentes cometidos a Koldo, algunos de ellos demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo", señala el informe.

Uno de esos "trabajos" habría consisitido, precisamente, en amañar los resultados de las primarias socialistas en las que Sánchez se hizo con el control del partido por primera vez. "Cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", le escribe Cerdán a Koldo a través de un SMS. Minutos después, él responde de forma escueta: "Ya está". Los mensajes fueron enviados el 13 de julio de 2014, el mismo día de la votación.

Según la investigación, la trama de las 'mordidas' comenzó a actuar incluso antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018. Cerdán y Koldo fraguaron relación con la constructora Acciona a través de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja. A su vez, García constituyó una cooperativa con otro empresario guipúzcoano de nombre Antxon Alonso, que usarían como pantalla para repartirse los beneficios de las adjudicaciones públicas con el control de Cerdán.

Mensajes intercambiados entre Santos Cerdán y Koldo el 13 de julio de 2014

Cuando en 2017 Sánchez recuperó la secretaria general, el líder socialista fichó a Cerdán como secretario de Coordinación Territorial. Y éste decidió poner al servicio del partido a Koldo, primero como conductor de Ábalos. La UCO considera que, realmente, Santos Cerdán buscó "la cercanía" de Koldo García con Ábalos, un hecho "que le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública" dado el posterior nombramiento del valenciano como ministro, primero al frente de la cartera de Fomento y luego de la de Transportes.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, compareciendo en Ferraz este jueves EFE

A partir de 2019, la trama se dividió en “dos operativas”, según la UCO: una “asociada” a Santos Cerdán y otra “aparentemente” desvinculada de él. Es entonces cuando entra en escena Víctor de Aldama, quien durante meses podría haber abonado a Koldo una nómina de 10.000 euros en efectivo para que los repartiera con Ábalos a cambio de “tener acceso al propio ministro” para “petición de favores”. Esto provocó “miedo y preocupación” en Cerdán y la propia UCO desliza que Ábalos fue destituido en el verano de 2021 por “ayudar a otras empresas a espaldas del partido”.

Tras la salida del valenciano del Gobierno, la relación de Koldo y Cerdán se fue deteriorando. “El hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más”, llega a decir García a Abalos durante un encuentro.

El 12 de diciembre de 2023, dos meses antes de que estallara el escándalo, Koldo se reunió con Cerdán y le recriminó que no se hubieran visto desde hacía tiempo. Santos justificó el distanciamiento alegando que le habían avisado de que le estaba investigando la Guardia Civil.

Esta conversación es el último audio que la UCO incluye en su demoledor informe, el mismo que Cerdán negó incluso después de su publicación ante el presidente del Gobierno. Acabó presentando su dimisión a media tarde, poco antes de que Sánchez - con semblante muy serio - pidiera perdón hasta seis veces a la ciudadanía en 25 minutos de comparecencia. Fue consicente de que sus compañeros, aquellos con los que viajó por toda España en 2017 para hacerse de nuevo con la secretaría general del partido, le habían traicionado. Y le habían dejado a él mismo contra las cuerdas.