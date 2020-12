Disfrutar, una experiencia creativa única

Hace ya unos años que fui por primera vez a Disfrutar; entonces era empezaba a despuntar un restaurante creativo de los antiguos jefes de cocina del ya extinto Bulli de Ferrán. En esa primera experiencia tuve sensaciones contrapuestas, ya que me pareció un gran espectáculo a nivel técnico, pero me costaba entender muchos platos, era un menú realmente complejo y hacía que el comensal se perdiese.

En esta ocasión, con cinco años de vida, ya acudo a un restaurante totalmente consolidado, al que es noveno mejor restaurante del mundo según la revista británica The World’s 50 Best, y que auguro no dejará de subir y que probablemente se quede muy cerca del primer puesto en los próximos años. Además, cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.

El restaurante estructuralmente ha cambiado poco, alguna ligera modificación para esta pandemia que vivimos, pero en los restaurantes de alta cocina estos cambios son poco apreciables ya que normalmente cuentan con espacios más amplios que el resto de establecimientos, y por lo tanto cumplen con toda la normativa. Cuentan con la plantilla de cocineros más larga que he visto, rivalizando con el mismísimo Noma 2.0 de Rene Redzepi. Una sala con no demasiado encanto salvo porque la decoración nos evoca al Bulli, y es que en esta casa muchos caminos llevan a Cala Montjoi.