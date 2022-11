Disfunción eréctil en jóvenes de 30 años, ¿es normal?

CLÍNICAS THE TEST

Son muchas las causas por las que la disfunción eréctil puede aparecer en tu vida. Pero de todas ellas, es cierto que se suele asociar la edad como una de esas causas más comunes. Tal y como veremos hoy, no siempre es así. Ya que cada vez son más los casos de jóvenes de 30 años que sufren un problema como este. ¿A qué se debe? ¿Es algo normal?

Son algunas de las preguntas en forma de dudas que nos invaden. Es cierto que no es habitual que un joven de 30 años tenga un problema de disfunción en grado severo pero sí problemas de erección. De manera que llega el momento de hablar de todos los motivos que nos llevan a mencionar la disfunción eréctil en personas jóvenes y de cómo se puede tratar o prevenir. ¡No pierdas detalle!

Las causas más frecuentes de la disfunción eréctil en jóvenes de 30 años

A grandes rasgos las causas de la disfunción eréctil pueden venir tanto del plano físico como psicológico.

La obsesión o autoexigencia

Hábitos poco saludables

Estos también pueden suceder en otras edades, pero entre los jóvenes parece que son casos que se repiten más. Un ritmo de vida donde el alcohol o el tabaco pueden estar presentes. La combinación de ambos a modo de consumo excesivo está también ligado con los problemas de erección. Quizás no es la única causa pero sí otra de las importantes.

Más depresión en los jóvenes

Cada vez se dan más casos de depresión en los jóvenes. Esto puede venir de la mano de una generación a la que le ha tocado vivir temas sociales bastante importantes. Por eso no solo hablamos de los cumplen 30 años sino de algunos más jóvenes incluso. Los problemas económicos o familiares siempre repercuten y por ello, la depresión está más presente. Si ya ella es un motivo de peso para hablar de problemas de erección, el consumo de los medicamentos prescritos para tratarla, todavía más. La medicación puede tener buenos resultados para que el problema de salud vaya remitiendo pero también tienen efectos secundarios que a veces pasamos por alto. Uno de ellos puede ser la disfunción eréctil.